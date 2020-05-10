В Москве еще тысяча человек поборола коронавирус

В Москве выздоровели еще 1011 пациентов с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову.

Общее число поборовших коронавирус в Москве составило почти 13,8 тысячи.

9 мая Ракова заявила о рекордном числе выздоровевших пациентов с коронавирусом в столице: за сутки с 8 по 9 мая были выписаны более 2,5 тысячи человек. «Количество выздоровевших в последние дни быстро увеличивается», — отмечала вице-мэр.

По данным на 9 мая, в Москве выявлено почти 104,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, по всей России — почти 200 тысяч. 1010 пациентов в столице скончались, с учетом всех субъектов этот показатель составляет 1,8 тысячи.

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