В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, передает ТАСС.

У них был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Всего в Москве скончались 1 068 пациентов с выявленным COVID-19.

8 мая число жертв инфекции за сутки в столице составило 54 человека.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице вводится масочный режим. В общественном транспорте и магазинах граждане обязаны носить перчатки и маски. Штраф за нахождение в московском общественном транспорте без маски составит пять тысяч рублей, в других общественных местах — четыре тысячи.

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Россия находится на 5-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 198 676 человек. За весь период выявлено 1,8 тысячи случаев смерти пациентов с коронавирусом, свыше 31 тысячи человек выздоровели. За последние сутки COVID-19 зарегистрировали у 10 817 граждан.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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