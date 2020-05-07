Главврач московской поликлиники умерла после заражения коронавирусом

Главный врач поликлиники №180 в Москве Юлия Сергеева заразилась коронавирусом и умерла, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

В публикации сказано, что 43 дня больная провела на искусственной вентиляции легких, аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в городской клинической больнице №52. Сергеева скончалась утром в четверг, 7 мая, после продолжительной болезни и осложнений, которые оказались не совместимы с жизнью и были вызваны новой инфекцией.

Ранее министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев рассказал о более 200 зараженных медиках в регионе, одна врач скончалась. Большинство заражений среди местного медперсонала произошло в апреле.

По данным российских врачей, к настоящему моменту в стране в результате инфицирования скончались 113 врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников. Всего в России погибли 1 625 человек с COVID-19.

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