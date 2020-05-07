В российском регионе коронавирус нашли более чем у 200 медиков

Более 200 медицинских работников Северной Осетии заразились коронавирусом, одна врач умерла, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регионального Минздрава Тамерлана Гогичаева.

По его словам, большинство заражений среди медперсонала произошла в апреле. Вирус нашли не только у докторов и медсестер, но и у санитаров, водителей скорых и даже уборщиков служебных помещений.

В эфире национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон» Гогичаев выразил соболезнования семье погибшего медика, отметив, что она была грамотным, честным и добросовестным специалистом. «Наши коллеги в том числе не смогли ей помочь, тяжелая утрата», — добавил министр.

По данным на 7 мая, в Северной Осетии заражено 1342 жителей, девять человек скончались. Всего в стране насчитывается 177 тысяч инфицированных.

20 апреля перед зданием республиканского правительства во Владикавказе прошел несанкционированный властями митинг с участием двух тысяч человек. Протестующие требовали отменить режим самоизоляции и помочь гражданам, пострадавшим финансово. Позднее в регионе произошел всплеск заболеваемости, в местном Роспотребнадзоре его связали с акцией протеста.

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