Умер заразившийся коронавирусом настоятель храма в Москве

Настоятель московского храма Владимир Бушуев умер после заражения коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Он был госпитализирован с двусторонней пневмонией в тяжелом состоянии. Известно, что у ряда прихожан ранее был подтвержден коронавирус.

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Протоиерей родился в 1952 году. Он служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы в столичном районе Измайлово.

8 мая глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, который назвал коронавирус «чрезвычайно полезным явлением», попал в больницу с подозрением на заражение.

Россия находится на 5-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 198 676 человек. За весь период выявлено 1,8 тысячи случаев смерти пациентов с коронавирусом, свыше 31 тысячи человек выздоровели.

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