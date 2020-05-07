Умер заявивший о восстании сил ада против Путина священник

Основатель и духовник Введенского женского монастыря архимандрит Амвросий (Юрасов) умер на 82-м году жизни в городской больнице Иванова, где находился с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус, сообщается в его личной группе во «ВКонтакте». В декабре прошлого года священник заявлял о восстании сил ада против России и президента Владимира Путина.

«Утром 7 мая батюшку причастили и увезли в реанимацию, через два часа батюшка скончался», — говорится в публикации. Другие подробности не приводятся.

В сообществе также опубликовано последнее видео, снятое за два дня до смерти священника. В ролике он говорит: «Что бы Бог ни делал, все к лучшему».

Архимандрит Амвросий, помимо своей основной деятельности, был писателем и одним из создателей организации «Радонеж». Возглавлял редакцию газеты «Слово утешения» и постоянным участником передач на радио «Радонеж». В декабре 2019 года, отвечая в эфире на просьбу слушателя о молитве и помощи, архимандрит Амвросий заявил, что «сейчас в особой помощи нуждается президент Владимир Путин, потому что силы ада восстали против Церкви, России и нашего президента». «Надо каждый день и утром и вечером молиться и поминать Владимира, чтобы Господь укрепил его», — говорил священник.

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