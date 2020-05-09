В Москве выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки из больниц выписано рекордное число выздоровевших жителей с коронавирусом. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

По ее словам, за последние 24 часа домой отправились 2520 пациентов. Всего в городе насчитывается 12 779 поправившихся после заражения. «Количество выздоровевших в последние дни быстро увеличивается», — сказала Ракова.

Ранее заммэра говорила, что в столице две недели не растет доля находящихся в больницах инфицированных. Большинство людей с вирусом не больны и являются лишь переносчиками инфекции, поэтому главная задача властей — выявлять их и изолировать.

По официальным данным на 9 мая, в Москве заражено почти 105 тысяч человек. При этом мэр Сергей Собянин утверждал, что реальная цифра может быть в районе 300 тысяч.

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