Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Названы российские регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса. Данные приводятся в Telegram-канале оперативного штаба в понедельник, 11 мая.

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Так, в Москве за 24 часа выявлено 6169 зараженных, в Подмосковье — 1079, в Санкт-Петербурге — 307.

Еще в четырех субъектах РФ насчитывается больше ста новых инфицированных: Нижегородская область (291), Смоленская область (164), Дагестан (119), Свердловская область (108).

Всего за последние сутки выявлено 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах. По одному случаю выявлено в Ненецком автономном округе, Сахалинской области и Чукотке.

Всего в России коронавирус подтвержден у 221 344 человек в 85 регионах. За весь период умерли 2009 пациентов.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила достижение Россией пика распространения коронавируса. По данным ВОЗ, в РФ на данный момент наблюдается самый низкий уровень смертности от коронавируса — 1 процент.

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