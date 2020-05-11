Перенесший COVID-19 врач рассказал о тяжелой форме заболевания

Врач-дерматовенеролог из Калмыкии Чингис Унгарлинов, работавший начальником обсерватора и перенесший COVID-19 в тяжелой форме, рассказал о течении болезни и первых симптомах заболевания. Медик дал интервью «Российской газете».

Унгарлинов осознал, что с ним происходит, когда полностью утратил обоняние и вкус. Это произошло через пять дней после того, как коронавирусом заразилась медсестра обсерватора.

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«Я брал шампунь и не чувствовал, как он пахнет, совершенно не ощущал запаха хлеба, масла, вообще любой еды. Вкусовых ощущений тоже не было. Я не различал даже острого и сладкого», — объяснил медик. По его словам, никаких сомнений после этого у него не осталось.

Каких-либо других симптомов вначале не наблюдалось, но рентген выявил одностороннюю очаговую пневмонию, и вскоре очень быстро начала повышаться температура.

Повторный рентген показал двухстороннюю пневмонию, а затем томография выявила 45-процентное поражение легочной ткани. Это означает третью степень поражения, в случае четвертой степени шансы на выживание сводятся к минимуму. Унгарлинов неделю провел в критическом состоянии с постоянной температурой 39,9 градусов.

«Все тело ломило, кости болели. Ощущение такое, будто изнутри всего выворачивали», — описал он свои ощущения. Дышать приходилось с помощью аппаратов насыщения кислородом. В больнице медик остается уже месяц. Тесты на коронавирус показывают отрицательный результат, однако ему следует долечить пневмонию.

За последние сутки в России выявлено 11 656 случаев заражения коронавирусом, за весь период распространения заболевания их количество превысило 220 тысяч. Число умерших россиян от коронавируса превысило 2000 человек, по всему миру — 282 тысячи.

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