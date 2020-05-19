В России назвали дату возвращения предприятий к работе

Большинство предприятий в России вернутся к нормальной работе к 20-м числам июня, тогда же улучшится ситуация на рынке труда. Об этом эфире программы «Познер» заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

По словам чиновника, к тому моменту также можно будет подвести итог по увеличению количества безработных в стране из-за текущего экономического кризиса. На данный момент в стране 1,6 миллиона человек официально зарегистрированы в таком статусе, но за месяц ситуация может ухудшиться до 2,5 миллиона.

Материалы по теме Нашли время Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды?

Котяков заметил, что многие из нынешних безработных были заняты в так называемом сером секторе экономики, и теперь власти постараются найти им официальное место работы.

Коснувшись вопроса уровня бедности в России, министр признал, что добиться его двукратного снижения к 2024 году теперь будет трудно, хотя отдельные инструменты для решения такой задачи у правительства есть.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!