В России оценили шансы вдвое снизить уровень бедности к 2024 году

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков оценил шансы вдвое снизить уровень бедности в России к 2024 году. Об этом он рассказал в интервью в программе «Познер» на Первом канале, передает ТАСС.

По его словам, добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году будет трудно. Однако Котяков заявил, что не считает это невозможным, поскольку есть целый ряд инструментов, которые могут позволить снизить уровень бедности.

Он также заявил, что в России сохраняется сильная дифференциация доходов между богатыми и бедными. «Очень незначительное число граждан могут быть отнесены к числу граждан со стабильным доходом», — добавил он, отвечая на вопрос о том, согласен ли он с тем, что разрыв между богатыми и бедными является серьезной проблемой для России.

Ранее Котяков предрек увеличение числа безработных в полтора раза. По его словам, вскоре официальное число безработных достигнет 2,5 миллиона человек. Всего за последнюю неделю число безработных увеличилось на 300 тысяч человек и достигло 1,6 миллиона. При этом количество безработных будет расти в мае-июне, заявил министр.

В апреле ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что в результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса средний класс может скатиться в бедность. Он также предположил, что доходы будут падать у всех слоев общества, однако «обедневшие богатые» все равно останутся богатыми.

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