В России предложили новый способ найти деньги на декретные выплаты

Минтруд России предложил отказаться от существующей схемы социального страхования и ввести новый способ найти деньги, в том числе на декретные выплаты. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Министерство отправило на обсуждение законопроект, который запрещает тратить профицит средств одного вида социального страхования на покрытие дефицита другого. В ведомстве считают, что нехватку денег для одного вида соцстрахования нужно покрывать из федерального бюджета.

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Работодатели платят в бюджет Фонда социального страхования (ФСС) взносы на страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также взносы от профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве. Причем что касается декретных выплат, то расходы в этом случае регулярно превышают доходы.

Например, в пандемийный 2020 год дефицит по этим статьям вырос до 212,2 миллиарда рублей на фоне оплаты больничных. При этом Минтруд ожидает, что дефицит сохранится и в 2021 году (55 миллиардов рублей), и страхование больничных вернется к профициту только в 2022-2023 годах.

В середине июня уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила материально поддерживать бабушек и дедушек, которые помогают в воспитании детей. Она заключила, что размер материнского капитала должен расти, а формы поддержки семей нужно расширять.

В целом декретный отпуск россиянок считается самым продолжительным в мире. По данным Росстата, средняя продолжительность декрета составляет 29 месяцев, а по закону женщина имеет право находиться в отпуске по уходу за ребенком до тех пор, пока ему не исполнится 3 года.