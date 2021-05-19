Госдума приняла закон о поддержке беременных и семей с детьми

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в третьем, заключительном чтении, законопроект о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин. Об этом в среду, 19 мая, сообщает ТАСС.

Согласно принятому закону, с 1 сентября текущего года устанавливается оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100 процентов от заработка. С 1 июля неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по России это 5650 рублей). Также с 1 июля вводится ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации. Планируется, что сумма таких выплат в среднем составит 6350 рублей в месяц.