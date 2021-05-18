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Госдума рассмотрит поправки о поддержке беременных и семей с детьми

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Госдума на пленарном заседании во вторник, 18 мая, обсудит нововведения по поддержке беременных и семей с детьми, предложенные президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС.

Принятие поправок в третьем чтении ожидается уже 19 мая, и в тот же день их может поддержать Совет Федерации, сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».

Изменения были внесены ко второму чтению законопроекта о снижении пенсионных страховых взносов для IT-компаний с восьми до шести процентов. Они касаются введения пособий для беременных россиянок и на детей школьного возраста, в также 100-процентной оплаты больничных по уходу за ребенком до семи лет.

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