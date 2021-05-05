Назван срок получения анонсированных Путиным выплат для россиян с детьми

Семьи с детьми смогут получить анонсированные президентом России Владимиром Путиным выплаты в размере 10 тысяч рублей до 17 августа. Такой срок назвали в российском правительстве, передает ТАСС в среду, 5 мая.

Как пояснили в кабмине, премьер-министр Михаил Мишустин поручил ответственным ведомствам — Минздраву, Минфину, Минпросвещения, Минтруду, Рособрнадзору и Пенсионному фонду России — подготовить к указанной дате доклад об осуществлении данных выплат.

Также ведомства должны будут отчитаться о начале предоставления ежемесячной финансовой помощи беременным женщинам и неполным нуждающимся семьям с детьми, указывается в поручении премьера.

Путин предложил выплатить российским семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет по 10 тысяч рублей в ходе послания Федеральному собранию в апреле. Позже он подписал соответствующее поручение правительству. Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, на выплаты семьям с детьми школьного возраста понадобится примерно 170 миллиардов рублей.