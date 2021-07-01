Начался прием заявок на пособия для родителей-одиночек

В России начался прием заявок на выплату пособий для беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации, и родителей-одиночек, сообщает ТАСС.

Размер выплат в среднем по России составит 6350 рублей для беременных и 5650 рублей — для неполных семей с низким доходом и детьми в возрасте от восьми до 17 лет.

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О новых мерах поддержки неполных семей и беременных женщин в мае объявил президент Владимир Путин. Правительство выделило на эти цели из своего резервного фонда 46,6 миллиарда рублей.

Оформить пособия можно через портал Госуслуг или в территориальных отделениях Пенсионного фонда. При этом беременные женщины должны с раннего срока беременности состоять на учете.

Ожидается, что до конца года пособия будут получать около одного миллиона неполных семей. Необходимым условием для выплаты станет низкий размер дохода на ребенка — на уровне менее одного прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе.