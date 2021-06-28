В России решили изменить правила назначения пособий

Применение Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) может стать обязательным для региональных и муниципальных органов соцзащиты, предложил Минтруд России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, в ведомстве решили изменить правила назначения пособий, сделав использование ЕГИССО обязательным при расчете и предоставлении мер социальной поддержки в регионах. Сейчас назначение и предоставление пособий осуществляется в других информационных системах, а в отдельных муниципальных образованиях — и ручным образом.

Также проект документа определяет единые требования к региональным информационным системам для возможности обмена информацией с ЕГИССО. Такая инициатива даст возможность назначить меры поддержки проактивно, без его обращения в соцзащиту.

Ранее в марте Минтруд смягчил имущественные требования к россиянам, претендующим на получение пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Органы соцзащиты не будут учитывать при назначении пособия доли в квартире, которые составляют одну треть и менее, а также земельные участки в сельской местности площадью до одного гектара (в прошлой редакции документа было 0,25 гектара).