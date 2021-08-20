Минтруд объяснил правила получения отцами маткапитала

Минтруд России уточнил правила, согласно которым отцы получают материнский капитал. Теперь его сможет оформить новая категория россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве объяснили, что на данный момент по решению Конституционного суда уточняются правила получения отцами маткапитала. Предлагаемые изменения позволят получать выплаты в той ситуации, если отец является единственным родителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, а его супруга выступает усыновителем.

По действующим правилам маткапитал имеют право получить супруги, которые воспитывают рожденных суррогатной матерью детей, если оба из них являются родителями. В ситуации, когда родителем для такого ребенка был отец, а его супруга — усыновителем, выплаты не предполагались.

«С учетом этой позиции Минтрудом России были разработаны изменения в федеральное законодательство, которые позволят семьям, где мужчина являлся единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, а супруга — усыновила ребенка, получать материнский капитал», — отметили в Минтруде.

Ранее маткапитал предложили распространить на отцов-одиночек. Такие рекомендации сформулировали в комитете по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы.