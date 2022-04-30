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Путин расширил основания для получения маткапитала отцами

Путин расширил основания для получения маткапитала отцами-одиночками после смерти матери

Фото: Alexei Danichev / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для получения материнского капитала отцами-одиночками после смерти матери детей. Об этом сообщает ТАСС.

Маткапитал получат отцы — граждане РФ, которые в одиночку воспитывают детей после смерти их матери, не являвшейся российской гражданкой.

Кроме того, закон устанавливает возможность перехода права на маткапитал к детям в равных долях в случае смерти их отца. Маткапитал также будет разделен между детьми, если отец оставил их, был лишен родительских прав или совершил в отношении детей преступление.

Материнский капитал — мера государственной поддержки семей в рамках нацпроекта «Демография». С 2020 года он выдается при рождении первого ребенка.

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Алевтина Запольская
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