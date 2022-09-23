В России увеличат материнский капитал за первого ребенка почти до 590 тысяч рублей

В России с 1 февраля 2023 года увеличат материнский капитал на 12,4 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России.

По информации агентства, выплата за первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей, за второго родители получат 779 тысяч. Таким образом, доплата за второго ребенка составит 189 524 рубля.

Ранее депутат Светлана Бессараб допустила расширение действия материнского капитала. Она допустила, что покупка автомобиля станет одним из способов потратить выделенные государством средства. Также депутат отметила, что перечень целей, на которые можно потратить маткапитал может быть расширен.