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19:59, 19 октября 2022Экономика

В России разрешили тратить маткапитал на репетиторов

Правительство России разрешило использовать маткапитал для оплаты услуг репетиторов

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее использовать материнский капитал для оплаты «образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями (ИП)», в том числе занятий с репетиторами, сообщила пресс-служба правительства.

«Так, например, родители могут оплатить труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы. При этом у индивидуального предпринимателя, оказывающего такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность», — говорится в сообщении. 

Ранее оплачивать услуги частных образовательных организаций из маткапитала можно было только в том случае, если они были зарегистрированы как юридические лица. В пресс-службе напомнили, что для оплаты образовательных услуг из маткапитала родители должны представить в Пенсионный фонд два документа — соответствующее заявление и заключенный с индивидуальным предпринимателем договор с расчетом стоимости. Оформить оплату можно через одно из отделений организации, портал госуслуг или сайт фонда.

В конце сентября Минтруд сообщил, что с 1 февраля 2023 году материнский капитал в России будет проиндексирован на 12,4 процента. Выплата на первого ребенка увеличится почти до 590 тысяч рублей, а на второго — почти до 780 тысяч. Индексация произойдет с 1 февраля 2023-го. При этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб допускала, что действие материнского капитала может быть расширено на покупку автомобиля и другие цели.

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Софья Ермакова
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