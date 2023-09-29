Проект федерального бюджета внесли в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета России на следующие три года

Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, сообщает пресс-служба кабмина.

Представленный документ сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития, подразумевающего переход к росту экономики в 2024 году на уровне выше двух процентов.

Согласно проекту, доходы федерального бюджета в 2024 году составят 35 триллионов рублей, расходы запланированы на уровне 36,6 триллиона. Таким образом, как и сообщалось ранее, бюджет окажется дефицитным. При этом, по словам главы Минфина Антона Силуанова, речи об урезании расходов не идет. Сформированный бюджет он назвал «нормальным и здоровым».

Помимо бюджета в Госдуму внесен также ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов. Отмечается, что проект главного финансового документа страны впервые направлен депутатам полностью в электронном виде.