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13:55, 29 сентября 2023Экономика

Проект федерального бюджета внесли в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета России на следующие три года

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, сообщает пресс-служба кабмина.

Представленный документ сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития, подразумевающего переход к росту экономики в 2024 году на уровне выше двух процентов.

Согласно проекту, доходы федерального бюджета в 2024 году составят 35 триллионов рублей, расходы запланированы на уровне 36,6 триллиона. Таким образом, как и сообщалось ранее, бюджет окажется дефицитным. При этом, по словам главы Минфина Антона Силуанова, речи об урезании расходов не идет. Сформированный бюджет он назвал «нормальным и здоровым».

Помимо бюджета в Госдуму внесен также ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов. Отмечается, что проект главного финансового документа страны впервые направлен депутатам полностью в электронном виде.

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    Дмитрий Воронин
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