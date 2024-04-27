В музее «Гараж» объяснили проведение обысков

Музей «Гараж» объяснил обыски делом против экс-издателя «Медиазоны» Верзилова

Обыски в московском музее современного искусства «Гараж» были связаны с делом против экс-издателя «Медиазоны» (включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента), одного из основателей группы Pussy Riot Петра Верзилова (признан в России иноагентом), сообщила «Ъ» пресс-служба культурного учреждения.

Сотрудники ФСБ провели следственные мероприятия в офисе и архиве «Гаража» 26 апреля. Обыски проходили целый день.

В октябре 2023 года Верзилов рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом), что вступил в ряды украинской армии. После этого, в марте 2024 года у акционистов и художников в пяти городах прошли обыски по делу о госизмене. Часть людей, у которых прошли следственные мероприятия, утверждали, что дело также было связано с Верзиловым.

В начале апреля Басманный суд Москвы приговорил Петра Верзилову к восьми годам и четырем месяцам колонии по делу о фейках об армии. Приговор вынесли заочно, поскольку подсудимый в настоящее время находится за пределами России. Дело в отношении издателя было возбуждено после его публикаций в социальных сетях, посвященных событиям в Буче.