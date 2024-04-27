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21:41, 27 апреля 2024Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» спустила штаны на камеру

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире волейболисткой», снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка поделилась снимком, на котором предстала в кроп-топе желто-зеленого цвета, спустив с бедер штаны. При этом она продемонстрировала на камеру подтянутую фигуру и пирсинг в пупке.

Поклонники оценили снимок спортсменки в комментариях под постом, который набрал более 17 тысяч лайков. «Какой красивый живот», «Ты прекрасна», «Не знаю, существует ли рай, но мне кажется, что ты оттуда», «Шикарный кадр», «Наша королева», — писали они.

Ранее американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim самой красивой спортсменкой мира, также показала видео в откровенном виде. Тогда гольфистка предстала перед камерой в синем кроп-топе, который был оформлен вертикальными белыми полосами и глубоким декольте.

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      Карина Черных
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