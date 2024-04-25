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21:31, 25 апреля 2024Ценности

«Самая красивая спортсменка мира» показала на камеру откровенное декольте

Пейдж Спиранак

Пейдж Спиранак. Фото: @_paige.renee

Американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim самой красивой спортсменкой мира, показала видео в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя спортсменка предстала перед камерой в синем кроп-топе, оформленном вертикальными белыми полосами и глубоким декольте. Для съемки ролика она сделала себе макияж в нюдовых тонах, а волосы уложила в объемные локоны.

Подписчики оценили внешний вид гольфистки в комментариях под постом, которые набрал 39,6 тысячи лайков. «Мне очень нравятся твои волосы. Они такие красивые», «Чертовски хороша», «У тебя самая шикарная фигура на этой планете», «Богиня», «Мне резко захотелось поиграть в гольф», — писали они.

Ранее американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире волейболисткой, также снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Девушка была запечатлена в красных стрингах и белой мокрой майке спиной к камере.

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      Карина Черных
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