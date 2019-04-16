Идею упростить выдачу паспортов жителям Донбасса связали с выборами на Украине

Для упрощения процедуры получения российских паспортов жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) «созрела благоприятная почва» после выборов на Украине, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Его цитирует «Интерфакс» во вторник, 16 апреля.

Парламентарий пояснил, что жителям Донбасса не дали возможности выбрать президента. «Решение Киева о недопуске к выборам не оставило даже технической возможности жителям юго-востока быть гражданами Украины», — подчеркнул он.

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О возможном упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям Донбасса стало известно 15 апреля. Речь идет об отказе от экзаменов и требования о проживании в России​ более пяти лет. По данным газеты «Коммерсантъ», президент России Владимир Путин может подписать соответствующий указ после второго тура выборов на Украине, который запланирован на 21 апреля.

По данным МВД РФ, с 2014 года российское гражданство получили более 360 тысяч украинцев.

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