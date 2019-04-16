Идею упростить выдачу паспортов жителям Донбасса связали с выборами на Украине

Для упрощения процедуры получения российских паспортов жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) «созрела благоприятная почва» после выборов на Украине, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Его цитирует «Интерфакс» во вторник, 16 апреля.
Парламентарий пояснил, что жителям Донбасса не дали возможности выбрать президента. «Решение Киева о недопуске к выборам не оставило даже технической возможности жителям юго-востока быть гражданами Украины», — подчеркнул он.
О возможном упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям Донбасса стало известно 15 апреля. Речь идет об отказе от экзаменов и требования о проживании в России более пяти лет. По данным газеты «Коммерсантъ», президент России Владимир Путин может подписать соответствующий указ после второго тура выборов на Украине, который запланирован на 21 апреля.
По данным МВД РФ, с 2014 года российское гражданство получили более 360 тысяч украинцев.