Массовую миграцию украинцев списали на принуждение любить страну и язык

Украинцы массово эмигрируют из-за принуждения к патриотизму и любви к государственному языку, заявила депутат Верховной рады Наталья Королевская. Такое мнение она высказала в эфире телеканала NewsOne.

«Когда путем таких насильственных желаний навязать язык, навязать НАТО, насильно заставлять людей полюбить свою страну — пять лет такой политики привели к тому, что более 10 миллионов людей сегодня уехали из страны в поисках себя в других странах», — отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что «защищать язык нужно его престижем».

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