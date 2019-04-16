Подсчитано число переехавших в Россию украинцев после 2014 года

Более 360 тысяч украинцев получили российское гражданство с 2014 года. Об этом рассказала начальник главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова, передает «Коммерсант».

Она подчеркнула, что «экстренный массовый исход» выходцев из Украины был зафиксирован в конце 2014-го — начале 2015-го. «В основном ввиду военных действий получали временное убежище граждане с юго-востока Украины», — заявила Казакова.

По ее словам, из 460 тысяч украинцев, которым было предоставлено временное убежище в 2016 году, почти две трети сделали выбор в пользу российского гражданства. Еще 77 тысяч человек не определились.

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Казакова отметила, что после 2014 года Украина стала лидирующей страной по прибытию граждан в России. До этого времени с целью получения гражданства в Россию чаще приезжали жители Казахстана. «Также к нам прибывает все больше граждан из Молдовы, Армении, Узбекистана и Таджикистана», — сказала представитель МВД.

15 апреля «Коммерсант сообщал, что в Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получать гражданство России в упрощенном порядке. По данным источников, президент России Владимир Путин подпишет соответствующий указ после второго тура выборов на Украине, который намечен на 21 апреля.

По данным Госслужбы статистики Украины на 2018 год, население страны составляет 42 миллиона 198 тысяч человек. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что каждый год из Украины уезжает около миллиона граждан и назвал эту ситуацию катастрофической. В апреле сообщалось, что число проживающих в России украинцев превысило три миллиона человек.

В марте 2014-го Крым был включен в состав России после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, как и подавляющее большинство стран-членов ООН, российского суверенитета над полуостровом не признает и считает его временно оккупированной территорией.

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