Киев признал миграцию украинцев катастрофической

Около миллиона граждан выезжают из Украины каждый год, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин. В эфире телеканала ICTV он назвал эту ситуацию катастрофической.

Глава МИД отметил, что в ближайшее время такое положение, вероятно, сохранится.

Климкин также добавил, что только в Польше проживает около 1,4 миллиона украинцев. В апреле министр сообщал, что в России находятся примерно три миллиона его сограждан.

В феврале Bloomberg сообщало, что на Украине из-за массовой трудовой эмиграции, темпы роста которой увеличились с 2015 года, подходит к концу свободная рабочая сила.

По данным агентства, в течение 2015-2017 годов в Польшу с Украины уехали 507 тысяч трудовых мигрантов, в Россию — 343 тысячи, в Чехию — 127 тысяч, в Белоруссию — 22 тысячи. Только в шесть самых популярных для украинских эмигрантов стран прибыли более миллиона человек трудоспособного возраста.

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