Украинский МИД призвал граждан отказаться от российских паспортов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев сдавать российские паспорта. Так он прокомментировал возможность для граждан иметь паспорта нескольких стран, сообщает «Европейская правда» (ЕП).

Министр призвал к началу общественной дискуссии о перспективах двойного гражданства на Украине. «Однако мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней. Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные — давайте разговаривать», — заявил Климкин.

Он также очертил условие получения двойного гражданства. «Его не смогут иметь военные командиры, оно не дает возможности занимать определенные должности», — объяснил глава украинского МИД.

При этом министр добавил, что двойное гражданство практикуют в некоторых странах Европы. «А у нас его носители нарушают законодательство, хотя это еще не значит, что они преступники. В АТО погибли по меньшей мере 11 граждан Венгрии (жителей Закарпатья с двойным гражданством — прим. «Европейской правды»)», — напомнил Климкин.

Проблема наличия у украинцев паспортов нескольких стран обозначилась после инцидента в консульстве Венгрии на Закарпатье. В сентябре появилось видео, на котором венгерский консул раздавал в здании дипломатической миссии украинцам паспорта и приводил их к присяге на верность Венгрии. Впоследствии оказалось, что дипломат раздавал не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Тем не менее инцидент спровоцировал кризис в отношениях Украины и Венгрии. В результате Украина выслала скандального консула, Венгрия ответила аналогично.

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