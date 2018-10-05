Украинцам с российским гражданством пригрозили тюрьмой

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин готов рассматривать возможность введения уголовной ответственности за получение двойного гражданства с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «UA: Харків».

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«По поводу России и приобретения скрытого гражданства страны-агрессора, я абсолютно готов такую возможность рассматривать. Я считаю, что это идея, которая должна обсуждаться и которая имеет смысл. Я категорически против легализации двойного гражданства с Россией», — сказал он.

При этом Климкин отметил, что получение украинцами гражданства любой другой страны не должно быть наказуемо.

14 августа депутат Верховной Рады от фракции «Народного фронта» Юрий Береза заявил, что с теми, кто скрывает российский паспорт «должны работать спецслужбы и по результатам [расследования] так же автоматически лишать украинского гражданства»

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19 сентября появилось видео, на котором жители города Берегово Закарпатской области получают венгерские паспорта и приносят клятву верности Венгрии. При этом сотрудники консульства советуют им ничего не говорить украинским властям. Позже СМИ написали, что жителям выдавали пакет документов, необходимый для получения венгерского гражданства. Украина выступила резко против такой практики, поскольку ее конституция допускает только одно гражданство. В Будапеште ответили, что двойное гражданство —повседневная практика в Евросоюзе, а Украина несерьезно относится к евроинтеграции и вступлению в НАТО.

4 октября Киев объявил венгерского консула в Берегово персоной нон грата. В ответ Венгрия решила выслать из страны украинского консула.

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