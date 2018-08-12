На Украине предложили выслеживать тайных российских граждан

Некоторые жители Украины скрывают факт получения российского гражданства. Об этом заявил в интервью изданию «Обозреватель» депутат Верховной Рады от фракции «Народного фронта» Юрий Береза.
По его мнению, жители оккупированных территорий (Киев считает таковыми Крым и неподконтрольные части Донецкой и Луганской областей Украины — прим. «Ленты.ру»), которые« схватили российский триколор», должны быть автоматически лишены украинского паспорта «без суда, без следствия, без ничего».
Аналогичным образом депутат предложил поступать и с теми, кто скрывает российский паспорт. «С ними должны работать спецслужбы и по результатам [расследования] так же автоматически лишать украинского гражданства», — заявил он.
«И еще один момент, есть люди, которых, по их словам, заставляли выступать против Украины и принимать российское гражданство. В отношении них должно проводиться расследование, и по решению суда лишать гражданства», — продолжил Береза.
7 августа в Госдуме России заявили, что планируют изменить законодательство в сфере выдачи российского гражданства. Жителям Украины, Белоруссии и Приднестровья планируется упростить этот процесс.