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На Украине предложили выслеживать тайных российских граждан

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Некоторые жители Украины скрывают факт получения российского гражданства. Об этом заявил в интервью изданию «Обозреватель» депутат Верховной Рады от фракции «Народного фронта» Юрий Береза.

По его мнению, жители оккупированных территорий (Киев считает таковыми Крым и неподконтрольные части Донецкой и Луганской областей Украины — прим. «Ленты.ру»), которые« схватили российский триколор», должны быть автоматически лишены украинского паспорта «без суда, без следствия, без ничего».

Аналогичным образом депутат предложил поступать и с теми, кто скрывает российский паспорт. «С ними должны работать спецслужбы и по результатам [расследования] так же автоматически лишать украинского гражданства», — заявил он.

«И еще один момент, есть люди, которых, по их словам, заставляли выступать против Украины и принимать российское гражданство. В отношении них должно проводиться расследование, и по решению суда лишать гражданства», — продолжил Береза.

7 августа в Госдуме России заявили, что планируют изменить законодательство в сфере выдачи российского гражданства. Жителям Украины, Белоруссии и Приднестровья планируется упростить этот процесс.

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