Олимпийский чемпион с Украины обвинил власти страны в геноциде

Олимпийский чемпион по футболу в составе сборной СССР Владимир Лютый высказался о жизни на Украине. Его слова приводит Football.ua

«У меня осталось украинское гражданство, никаких изменений. Но тот беспредел, который творит власть… Я недолго останусь с этим паспортом. Посмотрите, что власть творит с народом. Здесь не стоит вопрос национальности — важны твои знания и навыки. Это не развитие, это уничтожение. Везде коррупция и "договорняки"», — заявил Лютый.

По словам олимпийского чемпиона, в стране идет геноцид. «Почему все молчат? Они пришли к власти, когда было 40 миллионов человек, сейчас — 26 миллионов. Люди бегут оттуда, как с корабля, который тонет. Там нереально жить. На Украине люди просто существуют. Я это почувствовал на собственной шкуре», — отметил он.

С 1980-го по 1989-й Лютый выступал за украинский клуб «Днепр». На Играх-1988 года в Сеуле спортсмен выиграл олимпийское золото в составе сборной СССР. По окончании карьеры футболиста работал тренером, в том числе в клубах Российской премьер-лиги — «Ростове» и «Локомотиве».

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