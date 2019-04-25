Названы условия получения жителями Донбасса российских пенсий

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), получившие российские паспорта, смогут претендовать на российские страховые пенсии по старости, только если переедут на постоянное жительство в Россию. Россиянам, которые останутся в Донбассе, должна платить пенсии Украина, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда России. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Пенсии назначает и выплачивает государство, в котором постоянно проживает человек, независимо от его гражданства, пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда. Поэтому жители Донбасса не смогут получить российский паспорт, остаться жить в ДНР или ЛНР и при этом претендовать на российские пенсии.

Материалы по теме Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР Порошенко и Зеленский недовольны, США называют указ абсурдом

«Российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются», — уточнили в ПФР, сославшись на Соглашение о гарантиях прав граждан СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года, из которого Украина не выходила.

Гражданин России, приехавший из Донбасса, для получения пенсии должен будет предоставить стандартный набор документов, включая паспорт гражданина и трудовую книжку. В Пенсионном фонде обещали оказывать всяческое содействие для подтверждения стажа и заработка.

Ранее в МИД заявили, что жители Донбасса де-факто стали жителями России. Президент Владимир Путин сказал, что подписанный им 24 апреля указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса носит гуманитарный характер. В штабе Владимира Зеленского, который 21 апреля выиграл выборы президента Украины, заявили, что указ Путина подтверждает, что Россия является агрессором и оккупантом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!