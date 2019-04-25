Путин ответил на попытки Киева потягаться с Россией в Совбезе ООН

Президент России Владимир Путин удивлен попытками Киева вынести на голосование в ООН вопрос об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что вопрос выдачи паспортов другими государствами не пытались вынести на уровень Совета Безопасности ООН. «А здесь почему? Чем отличается эта ситуация? Да ничем», — сказал он.

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Путин также отметил, что это вопрос гуманитарного характера. «Ну, пускай вынесет — пообсуждаем», — добавил он, комментируя планы действующего президента Украины Петра Порошенко инициировать заседание Совбеза ООН по данному поводу.

25 апреля сообщалось, что Совбез ООН обсудит ситуацию на Донбассе, в частности, подписанный Путиным указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Заседание было созвано по требованию Украины. Его планируется провести в четверг, 25 апреля, в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 по московскому).

Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса 24 апреля. Украина посчитала это вмешательством во внутренние дела страны. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин счел подписание указа «важной вехой в истории».

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