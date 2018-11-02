Два россиянина устали от детей под окном и спилили качели

Жители Бежицкого района города Брянска поделились видеозаписью из местного двора, где была испорчена детская площадка. Ролик опубликовал один из пользователей сообщества «ЧП и ДТП Брянск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как двое местных жителей, вооружившись болгаркой, спиливают во дворе качели. В подписи к видео указано, что мужчинам мешали дети, которые на них катались.

Полиция установила личности героев ролика, сообщил «РИА Новости» представитель регионального УМВД. Однако к ответственности их привлекут только после того, как будет установлен хозяин спиленных качелей.

В августе депутат Новосибирской области Александр Лысиков срезал качели на одной из детских площадок поселка Краснообск и установил их в садовом товариществе. По словам Лысикова, качели были якобы в аварийном состоянии и ими никто не пользовался.

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