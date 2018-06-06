В Омске обнаружили «детскую площадку смерти» с виселицей

Следственный комитет начал проверку информации о находящейся в ужасном состоянии детской площадке в Омске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

В ведомстве отметили, что качели с веревкой и ржавая железная горка могут быть опасны для здоровья детей. «В ходе проверки следователи намерены установить организацию, обязанную содержать сооружения в надлежащем состоянии, обеспечивающем безопасность детей, дать правовую оценку действиям (бездействию) ответственных лиц, а также принять меры по приведению площадки в надлежащее состояние», — говорится в сообщении.

Ранее в паблике «Омск Live» во «ВКонтакте» были опубликованы фотографии одной из городских игровых площадок. На них изображены прогнившие, обезображенные и утонувшие в грязи горки, качели и другие конструкции для детских игр. На одном из снимков запечатлена тарзанка, которую комментаторы под постом назвали виселицей. Один из пользователей назвал увиденное «площадкой смерти».

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