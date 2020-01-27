Стала известна судьба постиравшей ребенка в машинке россиянки

Постиравшую новорожденного ребенка россиянку госпитализировали в одну из больниц города Талица Свердловской области. Об этом в понедельник, 27 января, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По словам источника, на прошлой неделе 31-летняя женщина родила девочку и засунула ее в стиральную машинку. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка, но обвинение женщине пока не предъявлено — тело младенца направили на экспертизу, чтобы установить причину смерти. Мать утверждает, что девочка уже родилась мертвой.

Женщина находится в больнице под наблюдением медиков, ей предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Не исключается, что женщина могла страдать послеродовой депрессией. Официальных комментариев по факту случившегося пока нет.

Как рассказали журналистам жители города Талица, инцидент произошел в благополучной многодетной семье. Женщина работала парикмахером и вместе с мужем воспитывала троих детей. Сейчас дети находятся у родственников.

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