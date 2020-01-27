В убийстве новорожденного в стиральной машине поищут вину врачей и чиновников

Семью жительницы свердловского города Талица, которая сразу после домашних родов постирала новорожденного в стиральной машине, проверит комиссия по делам несовершеннолетних. Об этом «Комсомольской правде» рассказал уполномоченный по правам ребенка в области Игорь Мороков, который также поручил организовать проверку работы врачей и местных чиновников.

«Я дал специалистам задание, будем разбираться, изучать. (...) Нужно разобраться, как эту семью вели органы социальной политики, как работали с ней в женской консультации», — сказал омбудсмен.

В настоящий момент 31-летняя мать находится в больнице под охраной, ее состояние оценивается как средней тяжести. По одной из версий, она может страдать от послеродовой депрессии. Ей назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Возбуждено дело по статье 106 УК («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

Женщина работала парикмахером, ее семья считалась благополучной. Вместе с мужем она воспитывает старшего сына от первого брака и двух дочерей от нынешнего, второго. Детей отправили к родственникам.

26 сентября стало известно, что у многодетной матери начались преждевременные роды. Она родила в ванной, пока остальные члены семьи спали, и засунула новорожденную в стиральную машину. По словам родительницы, ребенок родился мертвым. Тело младенца направлено на экспертизу для установления причины смерти.

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