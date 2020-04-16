Коронавирус назвали самым серьезным заболеванием за сто лет

Врач одной из клиник Нью-Йорка Марлен Каплан заявил, что коронавирус является серьезнейшим заболеванием в истории человечества. Специалист посоветовал государству в первую очередь защитить тех, кто сдерживает развитие пандемии, сообщает РИА Новости.
Каплан заметил, что человечество не помнит заболевания опаснее за последние сто лет: «Наверное, это самая серьезная болезнь такого плана со времен “испанки”». Также он считает, что конкретно в США пик пандемии либо только начался, либо вот-вот наступит. Каплан заявил, что медики не знают точно, почему разные люди переносят COVID-19 с разной степенью тяжести.
Врач признался, что не считает прогнозируемые 16 тысяч смертей от коронавируса в Нью-Йорке реальной цифрой. Это связано с тем, что человеческие органы будут испытывать высокий стресс в ходе заболевания, что может спровоцировать новые проблемы со здоровьем. В настоящий момент медицина не знает гарантированного средства от COVID-19, поэтому пациентов в основном лечат с помощью гидроксихлорохина в сочетании с цитромаксом и высокими дозами мультивитаминов.
Врач предостерег опасающихся заражения граждан от использования сомнительных средств в качестве профилактики коронавируса, например, алкоголя. Он объяснил это тем, что спиртное создает дополнительную нагрузку на печень, которая в это время отфильтровывает побочные продукты борьбы организма с инфекцией. Также спиртом невозможно, например, продезинфицировать легкие. «Лучше всего просто полоскать горло раствором воды с содой», — подчеркнул Каплан.
В заключении Каплан посоветовал коллегам из России использовать все средства защиты, а государству рекомендовал оказать медикам полную поддержку, включая финансовую и психологическую. Специалист заметил, что если заболеет слишком большое число медиков, то сдержать пандемию будет крайне сложно: «Тогда речь пойдет о невообразимом числе потерь, потому что не будет хватать врачей».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения