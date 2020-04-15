Названы наиболее подверженные заражению коронавирусом люди

Человек, у которого есть различные заболевания полости рта, имеет больше шансов заразиться инфекциями, в том числе коронавирусной. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на врачей.
По словам терапевта и пульмонолога, профессора Александра Карабиненко, если ротовая полость находится в проблемном состоянии, а именно: есть кариес, воспаление слизистой оболочки, то организм более подвержен заражению вирусами. «Стоматит — это входные ворота для всех инфекций», — отметил врач.
У людей с хроническими воспалениями рта также есть риски заболеть COVID-19, заявила врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская. Она пояснила, что иммунитет у такого человека сильно ослаблен, из-за чего инфекция может атаковать организм в любой момент.
При этом Малиновская верит, что осознание проблем с зубами и ротовой полостью поможет людям стать внимательнее к себе и устранять те факторы риска, которые могут помешать быть здоровым.
В начале апреля стало известно, что при заражении коронавирусом у человека могут обостриться хронические заболевания. Пожилые люди подвержены большому риску, потому что этот вирус, как и любая другая инфекция, становится триггером для ухудшения имеющихся соматических патологий, отметил директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.
По состоянию на 15 апреля в России насчитывается почти 25 тысяч случаев заражения коронавирусом, примерно три с половиной тысячи из которых выявили за последние 24 часа.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения