Назван фактор высокого риска смерти от коронавируса

Ученые Каролинского института в Швеции показали, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 наблюдается высокий уровень специфических иммунных клеток, называемых супрессорными клетками миелоидного происхождения. Наличие этих клеток может объяснить развитие осложнений при коронавирусной инфекции. О новом факторе высокого риска смерти сообщается в статье, опубликованной в Journal of Clinical Investigation.

Известно, что супрессорные клетки M-MDSC подавляют активность Т-клеток, которые участвуют в защите организма от вирусных инфекций. Чтобы лучше раскрыть роль M-MDSC в прогрессировании COVID-19, исследователи изучили образцы крови и мазки 147 пациентов с коронавирусом, переболевших легкой формой или умерших от осложнений. Результаты сравнивались с группой здоровых людей или заболевших гриппом.

Оказалось, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 уровень M-MDSC в крови значительно повышен по сравнению с более легкими случаями и здоровыми людьми. При этом у пациентов с COVID-19 было меньше Т-клеток в крови. Кроме того, ученые связали высокий уровень M-MDSC на ранних стадиях заболевания с тяжелыми осложнениями в дальнейшем.