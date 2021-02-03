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Еще одна страна зарегистрировала российскую вакцину

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министерство здравоохранения Республики Никарагуа зарегистрировало для использования в стране вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V» российского производства. Об этом говорится в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства», — сказано в публикации РФПИ. Представители фонда уточнили, что спрос на вакцину обеспечивает ее невысокая цена и доказанная эффективность.

Никарагуа стала шестой страной Латинской Америки, одобрившей использование российского препарата. До этого, помимо России, она была допущена к использованию в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении и Мексике.

2 февраля в медицинском журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).


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