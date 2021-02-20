Число убитых в результате протестов в Мьянме увеличилось: еще двое человек погибли. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что убитые участвовали в демонстрациях 1 февраля в городе Мандалай на севере Мьянмы. Один мужчина, личность которого не раскрывается, погиб в результате ранения в голову. Второй погибший — его личность также не известна — погиб в результате выстрела в грудь.

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По словам медиков, это был «самый кровавый день» за все время протестов: в результате пострадало еще как минимум 20 человек. Отмечается, что во время демонстраций в городе Мандалай были задействованы полицейские и военные. Для разгона протестующих использовали огнестрельное оружие и слезоточивый газ. Reuters пишет, что полиция не предоставила комментариев по поводу произошедшего.

19 февраля стало известно о гибели еще одного демонстранта, девушки по имени Мья Тхве Тхве Хайинг, раненной в голову. В нее выстрелили еще 9 февраля, когда полиция разгоняла демонстрации в столице страны Нейпьидо. Один из врачей заявил, что результаты вскрытия отправят властям, чтобы «добиться справедливости».

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