Норвегия и Швеция выразили соболезнования пострадавшим во время стрельбы в Перми

МИД Норвегии и Швеции выразили соболезнования в связи со стрельбой в пермском университете

Министерства иностранных дел (МИД) Норвегии и Швеции выразили соболезнования пострадавшим во время стрельбы в пермском университете. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомствах назвали ужасной произошедшую трагедию и выразили сожаления семьям погибших. «Наши искренние соболезнования семьям жертв ужасной стрельбы в университете в Перми в России. Мы мысленно со студентами, семьями и сотрудниками Пермского государственного университета», — говорится в сообщении главы норвежского МИД Ине Эриксен Сёрейде.

Глава МИД Швеции Анн Линде призвала освободить учебные центры от насилия. «Это ужасное нападение, направленное против невинных молодых людей. Мои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших», — заявила министр.

Утром в понедельник 20 сентября 18-летний молодой человек совершил вооруженное нападение на Пермский государственный университет. По данным СК, восемь человек погибли. Полиция ранила стрелка в ходе задержания. Он скончался по дороге в больницу.