Германия выразила соболезнования пострадавшим во время стрельбы в Перми

Правительство Германии выразило соболезнования всем, кто пострадал во время стрельбы в Пермском государственном университете. Цитату официального представителя кабмина Штеффена Зайберта приводит ТАСС.

«Мы потрясены сообщениями о массовом убийстве в университете в Перми. Это ужасное преступление... Мы мысленно находимся с ними и теми, кто борется с преодолением последствий [происшедшего]», — подчеркнул Зайберт.

Стрельба произошла утром в понедельник, 20 сентября. Предполагается, что стрелок был ранен при задержании в связи с оказанным сопротивлением и скончался по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело. По данным СК, число погибших при нападении на вуз выросло до восьми человек.