Подвозивший напавшего на пермский вуз таксист рассказал о поездке

Таксист, подвозивший напавшего на пермский вуз студента: парень был странный и в балаклаве

Таксист, который подвозил устроившегося стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) Тимура Бекмансурова, рассказал, что парень показался ему странным, однако водитель не придал этому значения. Его слова приводит Telegram-канал Mash.

Перед поездкой таксист предложил Бекмансурову убрать сумку в багажник, однако тот отказался и взял ее с собой в салон.

«В машине он был спокойный и не разговаривал. Я ему пару вопросов задал насчет его балаклавы, но увидел, что он не хочет разговаривать. Больше я ничего не спрашивал, — сказал водитель. — Сейчас молодежь такая, всякую ерунду натягивают на лица, ну я и не придал этому значения».

Мужчина отметил, что молодой человек оплатил поездку по безналичному расчету и оставил 60 рублей чаевых. О том, кем был его пассажир, таксист узнал позднее, когда его во время другой поездки остановили и допросили оперативники.

О стрельбе в ПГНИУ стало известно утром 20 сентября. В результате ЧП шесть человек погибли, еще 24 пострадали. Совершивший нападение в вузе Бекмансуров на данный момент находится в больнице в тяжелом состоянии. 21 сентября в Пермском крае объявлено днем траура.