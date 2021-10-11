Таксист выбросил из салона россиянина, проехал ему по ногам и попал на видео

В Новосибирске водитель такси выкинул из салона пассажира и проехался по его ногам

В Новосибирске на перекрестке в Октябрьском районе таксист выбросил из салона пассажира и проехал по его ногам. Случившееся попало на видео, кадры публикует один из очевидцев во «ВКонтакте».

На кадрах виден лежащий на проезжей части человек. По нему задним колесом проезжает машина и скрывается. Свидетели утверждают, что на дорогу мужчину выкинули из такси Hyundai серебристого цвета.

В управлении МВД по Новосибирской области рассказали ФАН, что полицейские начали проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель социального такси избил семидесятилетнюю женщину с инвалидностью и попал на видео. На кадрах видно, как мужчина хлопает дверью автомобиля, при этом на фоне, по всей вероятности, громко плачет избитая пенсионерка. По словам очевидцев, таксист напал на пожилую женщину из-за ее опоздания на десять минут.