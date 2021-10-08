Российская учительница пригрозила «набить морду» школьнице и попала на видео

В краснодарской школе №14 преподаватель пригрозила «набить морду» школьнице, которая якобы с ней плохо разговаривала. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале «Типичный Краснодар».

На кадрах слышно, как учительница громко кричит на школьниц. Она называет шестиклассниц «ссыкухами» и говорит, что они неуважительно разговаривают с преподавателем. Женщина спрашивает «Вы кто такие?», после чего одна из девочек обращается к ней на «ты».

Когда за школьницу вступается ее одноклассница, российская учительница интересуется у нее, хочет ли она неприятностей, и просит не вмешиваться в разговор. «Не сри в кабинетах, как она», — говорит преподаватель.

Видеозапись заканчивается тем, что учитель угрожает защищавшей одноклассницу девочке и заявляет, что «набьет ей морду», если она неуважительно будет разговаривать с ней.

Ранее в Свердловской области российская учительница накричала на школьников, которые обращались к ней не по отчеству, и назвала их «какашками». В сети появилась аудиозапись, на которой преподаватель отчитывает школьников. «Я что тебе, сестра, подруганка? Кто тут свой рот поганый разевает?» — говорит она.

