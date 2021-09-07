Российская учительница назвала ребенка какашкой за обращение к ней без отчества

В Свердловской области педагог накричала на школьников, обращавшихся к ней не по отчеству

В школе Верхней Синячихи Свердловской области завуч и учительница английского языка накричала на школьников, которые обращались к ней не по отчеству. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Педагог рассказала, что шестиклассники дразнили ее и называли «Еленкой». Громкие возмущения завуча дети записали на диктофон, а затем запись опубликовал один из пабликов во «ВКонтакте». «Мне противно на вас смотреть! Я ниче понять не могу, у меня отчества, что ли нет? Я что тебе, сестра, подруганка? Кто тут свой рот поганый разевает?!» — отчитала учеников преподаватель.

Также она подчеркнула, что класс, в котором учатся эти школьники, не получит ни одной грамоты, так как у них нет воспитания. Одного из учеников, называвшего завуча не по отчеству, она назвала какашкой. «Мне без тебя здесь будет тишь и благодать, а вот ты без нас будешь ничто, какашка — без бумажки», — возмутилась завуч.

Сама учительница рассказала, что ее задело многократное обращение «Еленка», которое повторяли дети. Она посчитала это демонстративным унижением и заявила, что ситуацию будут разбирать на родительском собрании. Кроме того, педагог добавила, что не ведет уроки у этого класса.

Ранее в другой российской школе сын директора избил главу родительского комитета. Инцидент произошел в дагестанском селе Гутатли. Пострадавший находится в коматозном состоянии, а доставить его в больницу сразу на вертолете помешала непогода.